Радимов - о "Пари НН": пора бить в колокола было 5-6 туров назад

"Пора бить в колокола было туров 5-6 назад, а сейчас два тура до конца осталось. Но сейчас если в последние два тура до зимы если ещё не взять очков, то тут, может быть, уже прямая дорога в Первую Лигу", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
После 16 сыгранных Российской Премьер-Лиги "Пари НН" занимает 16 позицию в турнирной таблице с восемью набранными очками. Последнюю игру подопечные Алексея Шпилевского проиграли на своём поле "Зениту" со счётом 0:2. Нижегородцы восемь туров не одерживают побед в чемпионате страны.
В следующем туре "Пари НН" сыграет на выезде против "Акрона". Встреча пройдёт в субботу, 29 ноября.
Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал турнирное положение "Пари НН".
