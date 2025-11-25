Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Радимов - о "Пари НН": пора бить в колокола было 5-6 туров назад

Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал турнирное положение "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
"Пора бить в колокола было туров 5-6 назад, а сейчас два тура до конца осталось. Но сейчас если в последние два тура до зимы если ещё не взять очков, то тут, может быть, уже прямая дорога в Первую Лигу", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".

После 16 сыгранных Российской Премьер-Лиги "Пари НН" занимает 16 позицию в турнирной таблице с восемью набранными очками. Последнюю игру подопечные Алексея Шпилевского проиграли на своём поле "Зениту" со счётом 0:2. Нижегородцы восемь туров не одерживают побед в чемпионате страны.

В следующем туре "Пари НН" сыграет на выезде против "Акрона". Встреча пройдёт в субботу, 29 ноября.

