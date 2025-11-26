Матчи Скрыть

На матче "Динамо" с "Зенитом" ожидается аншлаг

В пресс-службе "Динамо" заявили, что на ответный матч плей-офф Кубка России с "Зенитом" реализовано более 21 тысячи билетов.
Фото: ФК "Зенит"
"На матч реализовано более 21 тысячи билетов. Динамика продаж такая, что в ближайшее время все билеты закончатся. Поэтому тем, кто планирует брать билеты в последний момент, лучше поторопиться, чтобы точно попасть на игру", — приводит слова представителя пресс-службы клуба "Спорт-Экспресс".

Ответный четвертьфинальный матч между "Динамо" и "Зенитом" состоится в четверг, 27 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Победитель этой встречи выйдет в следующий раунд Кубка России. Проигравшие вылетят в розыгрыш регионов турнира и сыграют с "Балтикой".

Первая встреча четвертьфинала завершилась победой московской команды со счетом 3:1.


