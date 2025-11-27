Голкипер "Динамо" высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

"Да, задел есть, но нам нельзя расслабляться. Понятное дело, что "Зенит" — сильная команда, учитывая, какие футболисты там играют. Поэтому, хоть задел и есть, нужно так же продолжать, играть так же, как и в первой встрече с "Зенитом", - приводит слова Расулова "СЭ".
В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" одержало выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 3:1. Ответная встреча состоится на "ВТБ Арене" сегодня, 27 ноября, в 20:30 по столичному времени.
После 16 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице чемпионата России с 20 набранными очками. Петербуржцы располагаются на 3 строчке с 33 баллами в своем активе.
Голкипер "Динамо" Курбан Расулов высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом".
