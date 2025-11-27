Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Голкипер "Динамо" высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

Голкипер "Динамо" Курбан Расулов высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
"Да, задел есть, но нам нельзя расслабляться. Понятное дело, что "Зенит" — сильная команда, учитывая, какие футболисты там играют. Поэтому, хоть задел и есть, нужно так же продолжать, играть так же, как и в первой встрече с "Зенитом", - приводит слова Расулова "СЭ".

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" одержало выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 3:1. Ответная встреча состоится на "ВТБ Арене" сегодня, 27 ноября, в 20:30 по столичному времени.

После 16 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице чемпионата России с 20 набранными очками. Петербуржцы располагаются на 3 строчке с 33 баллами в своем активе.

