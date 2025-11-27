Московский "Спартак" отказался от возвращения Джикии - источник

По информации источника, посредники предложили московскому "Спартаку" подписать Георгия Джикию, клуб отказался от этого варианта. Сам футболист готов зимой рассмотреть варианты с возвращением в РПЛ.
Георгий Джикия выступал за столичный "Спартак" с 2016 по 2024 год. Центральный защитник провел за красно-белых во всех турнирах 215 матчей и стал обладателем Кубка России в составе московского клуба.
В летнее трансферное окно Георгий Джикия на правах свободного агента перешел в турецкий клуб "Антальяспор". Защитник провел за команду во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 2 забитых гола.
Источник: Metaratings.
Фото: ФК "Спартак"