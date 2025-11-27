В "Акроне" рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно

"Есть позиции, которые требуют нашего внимания. Это необязательно первые номера из наших списков. Понимаем, где нужно усилиться, работа ведется. Зимой будет точечное усиление", - цитирует Клюшева "Чемпионат".
На сегодняшний день "Акрон" располагается в середине турнирной таблицы, занимая восьмое место. В 16 сыгранных турах тольяттинская команда набрала 21 очко. До зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге осталось провести два матча.
В эту субботу, 29 ноября, "Акрон" примет у себя дома нижегородский "Пари НН". Игра 17-го тура РПЛ пройдет на "Солидарность Самара Арене", начало - в 14:00 по московскому времени.
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев заявил, что зимой команда будет усиливаться.
Фото: ФК "Акрон"