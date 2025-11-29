Экс-глава РПЛ объяснил, почему вернуть пиво на стадионы будет правильно

"Это в первую очередь привлечение дополнительных средств. В нынешней ситуации это точно не помешает", — приводит слова Хачатурянца "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что руководители РФС и РПЛ заинтересованы в том, чтобы законопроект о возвращении продажи пива на спортивных аренах был принять в ближайшее время. Кроме того, сообщалось, что эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. О работе над соответствующим проектом также заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Запрет на продажу алкоголя на российских стадионах был введен в 2005 году. Исключение составили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Фото: РФС