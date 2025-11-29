Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
14:00
УфаНе начат
Волга Ул
14:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Экс-глава РПЛ объяснил, почему вернуть пиво на стадионы будет правильно

Бывший глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался за возвращение продажи пива на стадионах.
Фото: РФС
"Это в первую очередь привлечение дополнительных средств. В нынешней ситуации это точно не помешает", — приводит слова Хачатурянца "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что руководители РФС и РПЛ заинтересованы в том, чтобы законопроект о возвращении продажи пива на спортивных аренах был принять в ближайшее время. Кроме того, сообщалось, что эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. О работе над соответствующим проектом также заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Запрет на продажу алкоголя на российских стадионах был введен в 2005 году. Исключение составили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

