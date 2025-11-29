В составе "Пари НН" мячи забили левый вингер Даниил Лесовой и нападающий Хуан Боселли, реализовавший пенальти. За "Акрон" голом отличился форвард Артём Дзюба.
В крайний раз клуб из Нижнего Новгорода одерживал победу 13 сентября в матче 8-го тура РПЛ против "Оренбурга" (3:1).
Чемпионат России
17 тур
Голы: Дзюба, 57 - Лесовой, 15, Боселли, 34 (пен)
"Акрон": Гудиев, Роча (Севикян, 75), Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Джурасович (Бистрович, 46), Лончар (Джаковац, 46), Хосонов, Болдырев (Эшковаль, 82), Дзюба.
"Пари НН": Медведев, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Ермаков (Олусегун, 65), Ивлев, Лесовой (Тичич, 58), Боселли (Александров, 80), Грулёв.
Предупреждения: Болдырев, 33, Ивлев, 90+4, Медведев, 90+6.
"Пари НН" одержал третью победу в РПЛ в матче против "Акрона"
Матч между "Акроном" и "Пари НН" завершился поражением тольяттинского клуба со счетом 1:2.
Фото: ФК "Пари НН"