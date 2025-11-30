Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
14:00
Крылья СоветовНе начат
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Ахмат
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
15:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
16:00
ВильярреалНе начат
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
14:30
ТориноНе начат
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

"Ахмат" - "Динамо": где и когда смотреть трансляцию матча 17-го тура РПЛ

"Ахмат" - "Динамо": где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 17-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Ахмат"
Сегодня, 30 ноября, грозненский "Ахмат" сыграет против московского "Динамо" в рамках 17-го тура РПЛ. Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Главным арбитром игры выступит Ян Бобровский.

Прямая трансляция этого матча будет доступна на телеканале "Матч ТВ". Редакция интернет-портала Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой встречи.

В текущем сезоне чемпионата России "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице с 16-ю баллами в своем активе. "Динамо" располагается на 9-й строчке, набрав 20 баллов.

