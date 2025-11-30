"Ахмат" - "Динамо": где и когда смотреть трансляцию матча 17-го тура РПЛ

Сегодня, 30 ноября, грозненский "Ахмат" сыграет против московского "Динамо" в рамках 17-го тура РПЛ. Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Главным арбитром игры выступит Ян Бобровский.
Прямая трансляция этого матча будет доступна на телеканале "Матч ТВ". Редакция интернет-портала Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой встречи.
В текущем сезоне чемпионата России "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице с 16-ю баллами в своем активе. "Динамо" располагается на 9-й строчке, набрав 20 баллов.