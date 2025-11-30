Защитник "Зенита": мы сами себе соперники

"Мы сами себе соперники сейчас. Не надо терять много очков. Последний матч в этом году играем с "Акроном" — надо хорошо выступить и взять три очка", - приводит слова Алипа "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в 17 туре чемпионата России со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал центральный защитник Нино, Александр Соболев отметился голевой передачей. Петербуржцы за 90 минут нанесли лишь один удар в створ ворот казанцев.
После 17 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 3 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками и отстает от "Краснодара" на один балл. В 18 туре чемпионата страны сине-бело-голубые сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном". Команда Заурбека Тедеева располагается на 8 строчке в таблице с 21 баллом в своем активе.
Защитник "Зенита" Нуралы Алип оценил игру команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"