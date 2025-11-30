Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
1 - 3 1 3
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Челси
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Реал Сосьедад
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
ЭспаньолЗавершен
Жирона
1 - 0 1 0
Реал Мадрид2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Аталанта
2 - 0 2 0
ФиорентинаЗавершен
Рома
0 - 1 0 1
Наполи2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Гамбург
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Айнтрахт
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Фрайбург
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Страсбург
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
ЛилльЗавершен
Лорьян
3 - 1 3 1
НиццаЗавершен
Анже
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Лион
1 - 0 1 0
Нант2 тайм

Защитник "Зенита": мы сами себе соперники

Защитник "Зенита" Нуралы Алип оценил игру команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы сами себе соперники сейчас. Не надо терять много очков. Последний матч в этом году играем с "Акроном" — надо хорошо выступить и взять три очка", - приводит слова Алипа "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в 17 туре чемпионата России со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал центральный защитник Нино, Александр Соболев отметился голевой передачей. Петербуржцы за 90 минут нанесли лишь один удар в створ ворот казанцев.

После 17 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 3 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками и отстает от "Краснодара" на один балл. В 18 туре чемпионата страны сине-бело-голубые сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном". Команда Заурбека Тедеева располагается на 8 строчке в таблице с 21 баллом в своем активе.

