Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
0 - 0 0 0
КАМАЗЗавершен

Черчесов оценил текущие результаты "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов оценил текущие результаты команды.
Фото: ФК "Ахмат"
"Как оценю первую часть сезона? Неоднозначно. Ни одна команда не может планировать, сколько очков наберёт. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы не добрали много очков, могли играть лучше. Команда старается", - цитирует Черчесова Metaratings.

После 17 сыгранных туров грозненский "Ахмат" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги грозненцы сыграют на домашнем стадионе с "Оренбургом", в 17 туре подопечные Станислава Черчесова одержали домашнюю победу над московским "Динамо" (2:1).

Напомним, что Станислав Черчесов стал главным тренером грозненцев в августе текущего года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится