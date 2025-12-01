"Как оценю первую часть сезона? Неоднозначно. Ни одна команда не может планировать, сколько очков наберёт. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы не добрали много очков, могли играть лучше. Команда старается", - цитирует Черчесова Metaratings.
После 17 сыгранных туров грозненский "Ахмат" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги грозненцы сыграют на домашнем стадионе с "Оренбургом", в 17 туре подопечные Станислава Черчесова одержали домашнюю победу над московским "Динамо" (2:1).
Напомним, что Станислав Черчесов стал главным тренером грозненцев в августе текущего года.
Черчесов оценил текущие результаты "Ахмата"
Фото: ФК "Ахмат"