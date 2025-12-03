"Хороший капитан, классный игрок, до сих пор находится на высочайшем уровне. Нужен ли он "Локомотиву"? Вопрос остаётся открытым. Дмитрий многое сделал для "Локомотива". Несмотря на возраст, он до сих пор растёт и прибавляет", - приводит слова Непомнящего "Советский Спорт".
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов намерен не продлевать контракт с московским "Локомотивом" - полузащитник хочет перейти в ЦСКА, трансфер может состояться уже этой зимой, если "железнодорожники" согласятся продать футболиста. Контракт игрока сборной России с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2025/26.
Журналист Иван Карпов сообщал, что "Локомотив" предлагал Дмитрию Баринову пойти на сокращение зарплаты в полтора раза, а ЦСКА готов удовлетворить финансовые запросы футболиста.
Непомнящий - о Баринове: нужен ли он "Локомотиву" - вопрос открытый
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"