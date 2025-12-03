Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
Кристал Пэлас2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Брентфорд2 тайм
Брайтон
2 - 2 2 2
Астон Вилла2 тайм
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест2 тайм
Лидс
1 - 0 1 0
Челси1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
1 - 1 (П 9 - 8) 1 198
КальяриЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
Венеция1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
2 - 0 2 0
ДармштадтЗавершен
Бохум
0 - 2 0 2
ШтутгартЗавершен
Гамбург
0 - 0 0 0
Хольштайн1 тайм
Унион
1 - 3 1 3
Бавария1 тайм

Непомнящий - о Баринове: нужен ли он "Локомотиву" - вопрос открытый

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Хороший капитан, классный игрок, до сих пор находится на высочайшем уровне. Нужен ли он "Локомотиву"? Вопрос остаётся открытым. Дмитрий многое сделал для "Локомотива". Несмотря на возраст, он до сих пор растёт и прибавляет", - приводит слова Непомнящего "Советский Спорт".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов намерен не продлевать контракт с московским "Локомотивом" - полузащитник хочет перейти в ЦСКА, трансфер может состояться уже этой зимой, если "железнодорожники" согласятся продать футболиста. Контракт игрока сборной России с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2025/26.

Журналист Иван Карпов сообщал, что "Локомотив" предлагал Дмитрию Баринову пойти на сокращение зарплаты в полтора раза, а ЦСКА готов удовлетворить финансовые запросы футболиста.

