Кристофер Ву: сложно сказать, сможет ли Станкович добиться большого успеха в тренерской карьере

"Сможет ли Станкович добиться большого успеха в качестве тренера в будущем? Сложно сказать — я сконцентрирован только на сегодняшнем дне, думаю только о настоящем и не знаю даже, что буду делать завтра. Но я надеюсь, что Станкович будет счастлив и успешен в будущем. Желаю ему этого", - цитирует Ву "РБ Спорт".
Деян Станкович был главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года по ноябрь текущего года. Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице российского чемпионата сезона-2024/25, набрав 57 очков в 30 встречах. Ранее Станкович был главным тренером "Ференцвароша" и "Црвены Звезды".
Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста. После 17 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками.
Защитник "Спартака" Кристофер Ву высказался о будущем Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"