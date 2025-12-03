Матчи Скрыть

Мамаев рассказал, у кого он прошел стажировку в рамках обучения на тренера

Экс-игрок сборной России Павел Мамаев рассказал, у какого тренера он проходил стажировку.
Фото: ФК "Динамо"
"Сегодня я закончил стажировку в рамках обучения на тренера. Прошел ее в "Динамо" у Ролана Гусева. Впечатления только хорошие, все очень понравилось. Было видно, что у Гусева есть свои собственные идеи, которые он хочет привнести в команду", - цитирует Мамаева Sport24.

Павел Мамаев выступал за московское "Торпедо", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов" и подмосковные "Химки". На счету полузащитника 15 матчей в составе национальной команды России.

В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Напомним, что Ролан Гусев и ранее занимал эту должность после ухода в отставку Марцела Лички в мае текущего года.

После 17 сыгранных туров столичный клуб располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги команда Ролана Гусева сыграет на выезде с московским "Спартаком", встреча состоится в субботу, 6 декабря, в 16:30 по московскому времени.

