Тарасов поделился мнением о возможном уходе Баринова из "Локомотива"

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался о возможном уходе полузащитника "железнодорожников" Дмитрия Баринова из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
- Это огромная потеря. Я считаю, что в "Локомотиве" должны были договориться с ним. Все хорошее, что происходит в "Локомотиве" — огромная заслуга Баринова, - сказал Тарсов "Матч ТВ".

Ранее сегодня, 3 декабря, в СМИ появилась информация о том, что воспитанник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отклонил финальное предложение московского клуба по продлению контракта и перейдет в ЦСКА.

Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 23 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова идут на четвертом месте в РПЛ с 34 очками. В следующем туре "железнодорожники" сыграют на выезде с "Сочи".

