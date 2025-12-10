- За три месяца нельзя требовать космический результат. Карпину удавалось находить игру и ресурсы в "Ростове", показывать результат. В "Динамо" другие деньги и ожидания. Надо было дать время и довериться, - сказал Синицын "Чемпионату".
Российский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2025 года. 7 ноября московское "Динамо" объявило об отставке Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.
На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.
Синицын: Карпину надо было дать время в "Динамо"
Бывший вратарь "Краснодара" Андрей Синицын высказался о результатах московского "Динамо" под руководством экс-главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.
Фото: "Чемпионат"