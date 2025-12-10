Матчи Скрыть

Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Синицын: Карпину надо было дать время в "Динамо"

Бывший вратарь "Краснодара" Андрей Синицын высказался о результатах московского "Динамо" под руководством экс-главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.
Фото: "Чемпионат"
- За три месяца нельзя требовать космический результат. Карпину удавалось находить игру и ресурсы в "Ростове", показывать результат. В "Динамо" другие деньги и ожидания. Надо было дать время и довериться, - сказал Синицын "Чемпионату".

Российский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2025 года. 7 ноября московское "Динамо" объявило об отставке Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.

На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

