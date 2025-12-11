"Оценка игры Матвея самая высокая. Во-первых, это матч Лиги чемпионов. Во-вторых, это еще один матч на ноль. И самое главное - Матвей во всех ситуациях сыграл очень четко и уверенно. Безусловно, Сафонов сделал еще один шаг, чтобы стать основным голкипером "ПСЖ", - сказал Кафанов в интервью "РИА Новости Спорт".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел за клуб 2 матча, отыграв их на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
10 декабря "ПСЖ" провела встречу с испанским "Атлетиком" в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Сафонов провел на поле весь матч, игра завершилась со счетом 0:0.
Кафанов: Сафонов сделал ещё один шаг, чтобы стать основным в "ПСЖ"
Тренер вратарей сборной России высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Global Look Press