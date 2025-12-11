Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Кафанов: Сафонов сделал ещё один шаг, чтобы стать основным в "ПСЖ"

Тренер вратарей сборной России высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Global Look Press
"Оценка игры Матвея самая высокая. Во-первых, это матч Лиги чемпионов. Во-вторых, это еще один матч на ноль. И самое главное - Матвей во всех ситуациях сыграл очень четко и уверенно. Безусловно, Сафонов сделал еще один шаг, чтобы стать основным голкипером "ПСЖ", - сказал Кафанов в интервью "РИА Новости Спорт".

Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел за клуб 2 матча, отыграв их на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

10 декабря "ПСЖ" провела встречу с испанским "Атлетиком" в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Сафонов провел на поле весь матч, игра завершилась со счетом 0:0.

