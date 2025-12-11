Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Экс-игрок сборной России назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал Мурада Мусаева лучшим тренером первой половины чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" показал слабый старт, но потом смог найти силы, набрать хорошую форму, выйти на первое место и показать хороший футбол. Но самое главное - результат. "Краснодар" сейчас на первом месте, поэтому назовем Мусаева лучшим тренером первой части", - сказал Булыкин "Матч ТВ".

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. "Быки" провели 18 матчей, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в лиге.

Мурад Мусаев стал главным тренером "Краснодара" в марте 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 27 матчей, одержала 19 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

