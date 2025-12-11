Экс-игрок сборной России назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

"Краснодар" показал слабый старт, но потом смог найти силы, набрать хорошую форму, выйти на первое место и показать хороший футбол. Но самое главное - результат. "Краснодар" сейчас на первом месте, поэтому назовем Мусаева лучшим тренером первой части", - сказал Булыкин "Матч ТВ".
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. "Быки" провели 18 матчей, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в лиге.
Мурад Мусаев стал главным тренером "Краснодара" в марте 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 27 матчей, одержала 19 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал Мурада Мусаева лучшим тренером первой половины чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"