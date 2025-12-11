Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Габулов: Сафонов докажет всей Европе, что он первый номер в "ПСЖ"

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
"Матвей сильнее Шевалье, которого пригласили в "ПСЖ". Думаю, что Сафонов своими действиями на футбольном поле докажет всей Франции, всей Европе, тренерскому штабу и руководителям, что он однозначно первый номер в "ПСЖ", - сказал Габулов "Чемпионату".

Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в начале июля 2024 года. Всего за клуб голкипер провел 19 матчей, пропустил 13 мячей и отыграл 9 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Сафонова 2 матча, в обоих встречах российский вратарь отыграл на ноль.

