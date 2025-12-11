"Матвей сильнее Шевалье, которого пригласили в "ПСЖ". Думаю, что Сафонов своими действиями на футбольном поле докажет всей Франции, всей Европе, тренерскому штабу и руководителям, что он однозначно первый номер в "ПСЖ", - сказал Габулов "Чемпионату".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в начале июля 2024 года. Всего за клуб голкипер провел 19 матчей, пропустил 13 мячей и отыграл 9 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Сафонова 2 матча, в обоих встречах российский вратарь отыграл на ноль.
Габулов: Сафонов докажет всей Европе, что он первый номер в "ПСЖ"
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images