Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Экс-игрок "Зенита" рассказал, какой нападающий нужен клубу

Экс-игрок петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов заявил, что нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку подходит клубу.
Фото: ФК "Рубин"
"Даку нужен "Зениту". Это мощный форвард, нацеленный на ворота. Обученный игрок высокого уровня. Если брать по-спортивному, то без вопросов, Даку подходит под игру "Зенита". Я не беру все остальные вопросы - переговоры клубов, контракты, желание футболиста", - сказал Стрепетов в интервью "Советскому спорту".

Мирлинд Даку выступает в составе казанского "Рубина" с июля 2023 года. В текущем сезоне албанский нападающий провел за клуб 22 матча, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. "Рубин" находится на седьмой строчке с 23 баллами в своем активе.

