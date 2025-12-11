"Даку нужен "Зениту". Это мощный форвард, нацеленный на ворота. Обученный игрок высокого уровня. Если брать по-спортивному, то без вопросов, Даку подходит под игру "Зенита". Я не беру все остальные вопросы - переговоры клубов, контракты, желание футболиста", - сказал Стрепетов в интервью "Советскому спорту".
Мирлинд Даку выступает в составе казанского "Рубина" с июля 2023 года. В текущем сезоне албанский нападающий провел за клуб 22 матча, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. "Рубин" находится на седьмой строчке с 23 баллами в своем активе.
Экс-игрок "Зенита" рассказал, какой нападающий нужен клубу
Экс-игрок петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов заявил, что нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку подходит клубу.
Фото: ФК "Рубин"