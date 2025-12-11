"Спартак" встречался с представителем игрока "Балтики" Сауся - источник

По информации источника, между Франсисом Кахигао и представителем Владислава Сауся были неформальные контакты. Московский клуб пока не делал официального предложения "Балтике" по поводу трансфера. Продвижению переговоров мешает неопределенность касательно будущего главного тренера "Спартака".
Саусь выступает в составе калининградского клуба с начала июля 2024 года. В текущем сезоне правый полузащитник провел за команду 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 18-ти матчах. "Спартак" располагается на шестой строчке с 29 баллами в своем активе.
Источник: Metaratings
Фото: ФК "Балтика"