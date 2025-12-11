"Игрок года - Батраков. По-другому никак. Он умный футболист, который ведет игру. Вот и все", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.
На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах.
Ловчев назвал игрока года в России
