Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Агент Тюкавина: были звонки из Испании и Италии

Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал об интересе к игроку из Европы.
Фото: ФК "Динамо"
"Переход в Европу зимой? Никогда не говори никогда. Я всегда говорил, что он хочет выиграть трофей и потом уехать, но если будет предложение, которое устроит и нас, и клуб, то Костя не будет отказываться. Европейские агенты постоянно общаются. Были звонки из Испании и Италии, но официальной бумаги в "Динамо" не было", - сказал Сафонов Metaratings.

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за клуб нападающий провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом действует до конца сезона-2029/2030. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко в 18-ти матчах РПЛ.

