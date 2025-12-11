"Переход в Европу зимой? Никогда не говори никогда. Я всегда говорил, что он хочет выиграть трофей и потом уехать, но если будет предложение, которое устроит и нас, и клуб, то Костя не будет отказываться. Европейские агенты постоянно общаются. Были звонки из Испании и Италии, но официальной бумаги в "Динамо" не было", - сказал Сафонов Metaratings.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за клуб нападающий провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом действует до конца сезона-2029/2030. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко в 18-ти матчах РПЛ.
Агент Тюкавина: были звонки из Испании и Италии
Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал об интересе к игроку из Европы.
Фото: ФК "Динамо"