- У "Зенита" были бы шансы выйти в плей-офф. Думаю, сейчас это команда уровня "Монако" или "Бенфики". В этой Лиге чемпионов "Зенит" занял бы место в диапазоне с 20-го по 24-е. Но на большее было бы сложно рассчитывать, - сказал Петржела "РБ Спорт".
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы отстранены от еврокубков, однако недавно президент РПЛ Александр Алаев заявил, что надеется на снятие запрета уже в следующем году.
На данный момент "Зенит" идет на втором месте в РПЛ, имея в своем активе 39 очков в 18 сыгранных матчах, отставая от "Краснодара" на 1 балл.
Петржела: у "Зенита" были бы шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил потенциал сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"