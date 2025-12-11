Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
4 - 1 4 1
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Лудогорец
3 - 3 3 3
ПАОКЗавершен
Утрехт
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Ницца
0 - 1 0 1
БрагаЗавершен
Янг Бойз
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Ференцварош
2 - 1 2 1
РейнджерсЗавершен
Штурм
0 - 1 0 1
Црвена ЗвездаЗавершен
Динамо Загреб
1 - 3 1 3
БетисЗавершен
Мидтьюлланд
1 - 0 1 0
ГенкЗавершен
Лион
2 - 1 2 1
Гоу Эхед Иглс1 тайм
Фрайбург
0 - 0 0 0
Ред Булл Зальцбург1 тайм
Панатинаикос
0 - 0 0 0
Виктория П1 тайм
Сельта
1 - 0 1 0
Болонья1 тайм
Бранн
0 - 1 0 1
Фенербахче1 тайм
ФКСБ
1 - 0 1 0
Фейеноорд1 тайм
Порту
0 - 0 0 0
Мальмё1 тайм
Базель
1 - 1 1 1
Астон Вилла1 тайм
Селтик
0 - 1 0 1
Рома1 тайм

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
1 - 2 1 2
Райо ВальеканоЗавершен
Университатя Крайова
1 - 2 1 2
СпартаЗавершен
Хеккен
1 - 1 1 1
АЕК ЛарнакаЗавершен
Ноа
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Шкендия
2 - 0 2 0
СлованЗавершен
Дрита
0 - 3 0 3
АЗ АлкмарЗавершен
Фиорентина
2 - 1 2 1
Динамо КиевЗавершен
Брейдаблик
3 - 1 3 1
Шэмрок РоверсЗавершен
Самсунспор
1 - 2 1 2
АЕК АфиныЗавершен
Хамрун Спартанс
0 - 0 0 0
Шахтер1 тайм
Риека
0 - 0 0 0
Целе1 тайм
Лех
0 - 1 0 1
Майнц1 тайм
Ракув
0 - 1 0 1
Зриньски1 тайм
Линкольн
1 - 1 1 1
Сигма1 тайм
Абердин
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
КуПС
0 - 0 0 0
Лозанна1 тайм
Рапид
0 - 0 0 0
Омония1 тайм
Шелбурн
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас1 тайм

Танасиевич: Батраков определяет игру "Локомотива"

Бывший защитник "Динамо" Йован Танасиевич оценил игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Батраков оказывает большое влияние на результат, определяет игру "Локомотива". Это суперкомандный футболист, который выполняет большой объем работы, прогрессирует — и вместе с ним прогрессирует и команда, - сказал Танасиевич "РБ Спорт".

Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в 23 матчах за "Локомотив" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

