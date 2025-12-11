- Батраков оказывает большое влияние на результат, определяет игру "Локомотива". Это суперкомандный футболист, который выполняет большой объем работы, прогрессирует — и вместе с ним прогрессирует и команда, - сказал Танасиевич "РБ Спорт".
Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в 23 матчах за "Локомотив" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.
Танасиевич: Батраков определяет игру "Локомотива"
Бывший защитник "Динамо" Йован Танасиевич оценил игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"