"Считаю лучшим игроком в нашем чемпионате по итогам осеннего отрезка Кордобу из "Краснодара". Он может превратить любой вынос вперёд в гол. Это на вес золота. У него прекрасное индивидуальное мастерство", - сказал Лепехин "Матч ТВ".
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 24 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с колумбийским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 32-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.
Экс-игрок "Зенита" назвал лучшего игрока в РПЛ по итогам осени
