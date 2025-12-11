"Зенит" не будет покупать нападающего "Коринтианса" Гуи Негао - источник

Зенит " отказался от покупки бразильского нападающего "Коринтианса" Гуи Негао.

Фото: ФК "Зенит"

Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN Brazil.



Как сообщает источник, сине-бело-голубые больше не рассматривают кандидатуру 18-летнего нападающего. Сообщалось, что бразильская команда оценивает Негао в € 28 млн.



Нападающий выступает за основу "Коринтианса" с лета 2025 года, приняв участие в 28 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав одну результативную передачу.