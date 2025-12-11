Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN Brazil.
Как сообщает источник, сине-бело-голубые больше не рассматривают кандидатуру 18-летнего нападающего. Сообщалось, что бразильская команда оценивает Негао в € 28 млн.
Нападающий выступает за основу "Коринтианса" с лета 2025 года, приняв участие в 28 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав одну результативную передачу.
"Зенит" не будет покупать нападающего "Коринтианса" Гуи Негао - источник
"Зенит" отказался от покупки бразильского нападающего "Коринтианса" Гуи Негао.
Фото: ФК "Зенит"