Российский вингер совершает 13,5 подобного ускорения.
20-летний вингер Кирилл Глебов - воспитанник ЦСКА. Действующий контракт крайнего нападающего с московским клубом рассчитан до июня 2028 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 23 матчах за красно-синих во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Глебов — в топ-3 атакующих игроков мира до 21 года по числу ускорений на 90 минут
Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов вошел в тройку рейтинга атакующих футболистов до 21 года по наибольшему количеству высокоинтенсивных ускорений на 90 минут в топ-50 чемпионатах мира.
