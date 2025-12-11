- Спрос на Матвея Сафонова точно есть и будет — в Европе теперь его хорошо знают, он сыграл не один матч в еврокубках. Сафонов доказал, что он не хуже Шевалье, - сказал Барбоза "РБ Спорт".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел за клуб 2 матча, отыграв их на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
10 декабря "ПСЖ" провела встречу с испанским "Атлетиком" в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Сафонов провел на поле весь матч, игра завершилась со счетом 0:0.
Барбоза: спрос на Сафонова точно будет
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images