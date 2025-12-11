- Игра "Балтики", безусловно, одно из главных удивлений первой части сезона РПЛ. Можно сказать то же самое и про Талалаева. Это здорово, что в РПЛ появилась еще одна сильная команда, - сказал Колосков "РБ Спорт".
Напомним, Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую Лигу в сезоне-2024/2025. На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ, набрав 35 баллов в 18-ти сыгранным матчах.
Колосков высказался об игре "Балтики" в первой части сезона РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступление "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"