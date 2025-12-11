- Единственное, Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера. Он это на всю страну делает… Ему необходимо спуститься на землю, - сказал Газзаев "РБ Спорт".
Напомним, Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую Лигу в сезоне-2024/2025. На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ с 35 баллами.
Газзаев дал совет главному тренеру "Балтики" Талалаеву
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал рекомендации Андрею Талалаеву, возглавляющему "Балтику".
Фото: ФК "Балтика"