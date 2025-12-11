- Я считаю, что он хороший тренер, который показывает замечательный результат с той командой, которая у него есть. Это действительного дорогого стоит, - сказал Измайлов "РБ Спорт".
Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую Лигу в сезоне-2024/2025. На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ с 35 баллами.
Президент ФНЛ высказался о тренере "Балтики"
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов оценил работу главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"