Гранат посоветовал главного тренера "Динамо" и "Спартаку"

- Есть много российских тренеров, которые своей работой доказали готовность работать в топ-командах. Лично мне нравится, как играют тольяттинцы. Считаю, что "Динамо" и "Спартаку" стоит рассмотреть кандидатуру Тедеева, - сказал Гранат "РБ Спорт".
Заурбек Тедеев возглавляет "Акрон" с 2024 года. На данный момент подопечные российского специалиста занимают девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 21 очко в 18 матчах.
Напомним, "Динамо" и "Спартак" уволили своих главных тренеров в ноябре, на данный момент работают исполняющие обязанности Ролан Гусев и Вадим Романов, соответственно.
Бывший защитник "Ростова" Владимир Гранат порекомендовал главного тренера "Акрона" Заурбека Тедеева в московские "Спартак" и "Динамо".
Фото: ФК "Акрон"