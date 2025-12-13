Алексей Миранчук объяснил, почему у его брата не сложилась карьера в Европе

"Антон — творческая личность, творческий игрок. У него все есть для игрока, который созидает, умеет увидеть-исполнить. Но все-таки европейский футбол агрессивный, жесткий, неуступчивый. И Антоха с этим столкнулся. И принял решение вернуться. Но если бы он остался, то было бы все по-другому", — сказал Миранчук в "Коммент.Шоу".
Антон Миранчук выступал в чемпионате Швейцарии с 2024 по 2025 год. В августе 2025 года он покинул "Сьон" и пополнил состав московского "Динамо". В текущем сезоне полузащитник выступил в 11 матчах за бело-голубых, в которых записал на свой счет 3 результативные передачи.
Алексей Миранчук играет в американской "Атланте Юнайтед". Всего за клуб он провел 50 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом действует до декабря 2027 года.
Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук ответил, почему его брат Антон Миранчук вернулся из швейцарского "Сьона" в Россию.
Фото: ФК "Динамо"