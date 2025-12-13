Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Алексей Миранчук объяснил, почему у его брата не сложилась карьера в Европе

Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук ответил, почему его брат Антон Миранчук вернулся из швейцарского "Сьона" в Россию.
Фото: ФК "Динамо"
"Антон — творческая личность, творческий игрок. У него все есть для игрока, который созидает, умеет увидеть-исполнить. Но все-таки европейский футбол агрессивный, жесткий, неуступчивый. И Антоха с этим столкнулся. И принял решение вернуться. Но если бы он остался, то было бы все по-другому", — сказал Миранчук в "Коммент.Шоу".

Антон Миранчук выступал в чемпионате Швейцарии с 2024 по 2025 год. В августе 2025 года он покинул "Сьон" и пополнил состав московского "Динамо". В текущем сезоне полузащитник выступил в 11 матчах за бело-голубых, в которых записал на свой счет 3 результативные передачи.

Алексей Миранчук играет в американской "Атланте Юнайтед". Всего за клуб он провел 50 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом действует до декабря 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится