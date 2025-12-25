Матчи Скрыть

"Спартак" и "Зенит" попали в ТОП-100 самых дорогих клубов мира по составу

"Зенит" и "Спартак" вошли в список самых дорогих клубов мира по составу.
Фото: "Чемпионат"
Об этом сообщает интернет-портал Transfermarkt. Отмечается, что санкт-петербуржцы заняли 69-е место в мировом рейтинге: общая стоимость футболистов команды составляет 174,9 миллиона евро. Портал оценивает красно-белых в 131,35 миллионов евро. С таким показателем московский клуб расположился 97-й строчке.

Список возглавил мадридский "Реал", общая стоимость состава клуба составляет 1,38 миллиарда евро. На втором месте в рейтинге находится лондонский "Арсенал", его игроки оцениваются в 1,29 миллиарда евро. ТОП-3 замыкает "Манчестер Сити", где общая стоимость футболистов составляет 1,19 миллиарда евро.

На данный момент "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. "Спартак" после 18-ти туров набрал 29 очков и находится на шестом месте.

