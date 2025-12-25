"100% этого никогда не будет". Гендиректор "Ростова" – о рисках не пройти лицензирование

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров отреагировал на информацию о том, что клуб рискует не пройти лицензирование в РПЛ.

Фото: РИА Новости





"100% этого никогда не будет. Сейчас пакетом акций клуба владеет правительство Ростовской области. Регион не заинтересован, чтобы команда снималась. Будет сделано всё, чтобы она играла и совершенствовалась. Долгов абсолютно никаких. Мы на связи с РФС", – приводит слова Гончарова " Матч ТВ ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что " Ростов " испытывает финансовые трудности и имеет долги в размере нескольких миллиардов рублей. Также сообщалось, что клуб может не пройти лицензирование в Российской Премьер-лиге и, следовательно, не доиграть текущий сезон в высшем дивизионе.

"Ростов" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на 11-м месте в турнирной таблице. За 18 прошедших туров команда набрала 21 очко. В 19-м туре ростовчане на выезде сыграют с "Краснодаром". Встреча состоится 28 февраля 2026 года.