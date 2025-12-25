По словам Гусева, после назначения у него не было времени на эмоции - все мысли сразу были сосредоточены на работе и ответственности за результат.
- Понятно, что сразу мысли о работе. Конечно, я понимаю всю мою ответственность и ответственность команды перед болельщиками, перед руководством клуба, перед нашими родными, близкими, я понимаю, какие ожидания у всех, - цитирует Гусева "Комсомольская правда".
Ранее Ролан Гусев был назначен главным тренером "Динамо" на постоянной основе после работы с командой в статусе исполняющего обязанности.
В этом сезоне чемпионата России "бело-голубые" в 18 матчах набрали 21 балл и идут на десятой строчке в таблице. РПЛ сейчас находится на зимней паузе, турнир возобновится в конце февраля.
Гусев рассказал о своих ощущениях после утверждения главным тренером "Динамо"
Ролан Гусев поделился эмоциями после официального утверждения в должности наставника "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"