Агент Мохеби заявил о продолжении переговоров с "Ростовом"

"Нам не удалось договориться с "Ростовом" о новом контракте? Нет, это неправда. Мы открыты для переговоров с "Ростовом", — приводит слова Тахуни "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мохеби не смог договориться с "Ростовом" о продлении трудового соглашения. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне иранский полузащитник принял участие в 20 матчах за ростовчан, в которых записал на свой счет один гол и три результативные передачи.
"Ростов" на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Джонатана Альбы набрала 21 очко за 18 туров Российской Премьер-Лиги. Первый матч после зимнего перерыва "Ростов" проведет с "Краснодаром" 28 февраля.
Спортивный агент Шахриар Тахуни, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Мохаммада Мохеби, ответил на вопрос о будущем игрока в клубе.
Фото: ФК "Ростов"