По его мнению, качественных изменений в чемпионате за последний год не произошло. Гаврилов отметил, что общий уровень РПЛ остался примерно тем же, а расстановка сил среди лидеров практически не изменилась.
- В 2025 году уровень РПЛ не изменился. Только чемпионом стал "Краснодар". "Спартаку" в 2026 году желаю выиграть РПЛ, а нашему футболу - вернуться в еврокубки, - передаёт слова Гаврилова Metaratings.ru.
На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Краснодар", набравший 40 очков. Вслед за ним идут "Зенит" (39), "Локомотив" (37), ЦСКА (36), "Балтика" (35) и "Спартак" (29).
Напомним, что с 28 февраля 2022 года российские сборные и клубы остаются отстранёнными от международных соревнований.
Гаврилов пожелал "Спартаку" выиграть РПЛ в 2026 году
Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов поделился взглядом на текущее состояние Российской Премьер-лиги, а также озвучил свои пожелания отечественному футболу на следующий год.
Фото: ФК "Спартак"