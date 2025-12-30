Тяжелую травму вингер получил в ноябре этого года. Остаток сезона 2025/2026 Вадим с высокой долей вероятности пропустит.
"После операции все время провожу на базе. Самое неприятное, что я людей практически не вижу. Я прихожу в зал утром, часов в 10, занимаюсь до двух-трех, делаю всякие процедуры. Потом иду есть, затем — отдых. А после опять в зал.
Самое сложное в процессе восстановления — не бояться, что у меня что-то с ногой. Страшно встать на нее как-то неправильно. Кажется, потихоньку приучаюсь к тому, что это не страшно и не больно", — сказал Шилов "Чемпионату".
В текущем сезоне Вадим Шилов дебютировал за основную команду "Зенита". В чемпионате России футболист провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями. В Кубке страны на его счету — 5 матчей, 2 забитых мяча и один голевой пас.
Игрок "Зенита" Шилов рассказал о восстановлении после травмы крестов
Фото: ФК "Зенит"