Игрок "Зенита" Шилов рассказал о восстановлении после травмы крестов

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Вадим Шилов поделился подробностями процесса своего восстановления после повреждения крестообразных связок.
Фото: ФК "Зенит"
Тяжелую травму вингер получил в ноябре этого года. Остаток сезона 2025/2026 Вадим с высокой долей вероятности пропустит.

"После операции все время провожу на базе. Самое неприятное, что я людей практически не вижу. Я прихожу в зал утром, часов в 10, занимаюсь до двух-трех, делаю всякие процедуры. Потом иду есть, затем — отдых. А после опять в зал.

Самое сложное в процессе восстановления — не бояться, что у меня что-то с ногой. Страшно встать на нее как-то неправильно. Кажется, потихоньку приучаюсь к тому, что это не страшно и не больно", — сказал Шилов "Чемпионату".

В текущем сезоне Вадим Шилов дебютировал за основную команду "Зенита". В чемпионате России футболист провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями. В Кубке страны на его счету — 5 матчей, 2 забитых мяча и один голевой пас.

