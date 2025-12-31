В число главных разочарований сезона экс-футболист включил два столичных клуба - "Спартак" и "Динамо".
- Главные разочарования 2025 года - "Динамо" и "Спартак". Об этом говорят результаты, особенно в текущем сезоне. От них ждали борьбы за чемпионство, ожидания были большие, - цитирует Бурлака Metaratings.ru.
После 18 туров РПЛ "Спартак" располагается на шестой позиции, имея в активе 29 очков. "Динамо" проводит сезон ещё менее стабильно - команда набрала 21 балл и занимает десятое место, находясь в нижней части таблицы.
Бурлак назвал главные разочарования сезона в РПЛ
Бывший защитник "Локомотива" Тарас Бурлак подвёл итоги 2025 года в Российской Премьер-Лиге и выделил команды, которые, по его мнению, не смогли соответствовать возложенным на них ожиданиям.
Фото: ФК "Динамо"