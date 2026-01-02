Бояринцев рассказал о своем будущем

"Рабочие моменты есть, и определенные предложения поступают. Опять же, не хочется заниматься конкретикой - все только на уровне переговоров", - цитирует Бояринцева "Матч ТВ".
Напомним, последним местом работы Дениса Бояринцева был "Ротор". Российский специалист занимал пост главного тренера команды с мая 2024 по ноябрь 2025 года. Под его руководством волгоградцы провели 60 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержали 21 победу, 22 раза сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Бывший главный тренер "Ротора" Денис Бояринцев рассказал о перспективах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Ротор"