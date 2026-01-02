Глушаков: я - самый дорогой российский игрок в истории "Спартака"

"Спартак" купил меня за 9 миллионов евро - я до сих пор самый дорогой российский футболист в истории клуба. Помню, у меня были отступные в "Локомотиве" - 60 миллионов, чтобы "Зенит" меня не купил. Они несколько раз пытались меня забрать к себе", - сказал Глушаков.
Денис Глушаков выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год. За шесть сезонов бывший полузащитник провел за красно-белых 173 матча во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами. В составе "Спартака" Глушаков становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Напомним, в октябре 2025 года Глушаков провел свой прощальный матч. Игра между ветеранами "Спартака" и "Локомотива" прошла на стадионе "Арена Химки" (0:1).
