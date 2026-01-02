"Не вижу никаких проблем". Бояринцев заявил, что готов возглавить клуб РПЛ

"Не вижу здесь никаких проблем: я работаю одиннадцатый год в качестве тренера. У меня есть свое видение игры и результат. Могу сказать одно: в низших лигах работать сложнее, чем в РПЛ", - цитирует Бояринцева "Матч ТВ".
Денис Бояринцев приступил к тренерской работе в июне 2014 года, возглавив молодежную команду московского "Торпедо". В качестве главного тренера российский специалист работал в ивановском "Текстильщике", столичной "Родине", "Новосибирске" и саратовском "Соколе". Последним клубом в тренерской карьере Бояринцева стал волгоградский "Ротор", который он покинул в ноябре прошлого года.
Денис Бояринцев ответил на вопрос о готовности работать главным тренером в команде РПЛ.
Фото: ФК "Ротор"