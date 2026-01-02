Представитель Джикии сообщил, что футболист может вернуться в "Спартак"

Владимир Кузьмичев, представитель защитника "Антальяспора" Георгия Джикии, рассказал, что футболист рассматривает возможность однажды вернуться в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
За московскую команду Джикия выступал с 2017 по 2024 год.

"Для него "Спартак" — не просто этап карьеры. Это клуб, который поверил в него, когда он пришел из небольшой команды. Который дал шанс, а затем доверил капитанскую повязку. Георгий искренне благодарен "Спартаку".

Если однажды возникнет реальная возможность вернуться — не ради ностальгии, а чтобы внести вклад, — он обязательно воспользуется ею", — сказал Кузьмичев в беседе с "Матч ТВ".

В составе "Спартака" Георгий Джикия провел 215 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 11 результативных передач. С красно-белыми защитник выиграл чемпионат, Суперкубок и Кубок России.

