Ловчев выделил лучшего игрока первой части сезона РПЛ

По мнению Евгения Серафимовича, этого звания достоин полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.
"Лучший, определенно, Батраков. Потрясающе играет, ведет за собой команду, уже в таком возрасте полноправный лидер "Локомотива" наравне с Бариновым", — передает слова Ловчева "Матч ТВ".
В активе Алексея Батракова — 17 матчей, 11 голов и 6 результативных передач за "Локо" в первой части сезона РПЛ. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"