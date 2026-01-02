Ловчев выделил лучшего игрока первой части сезона РПЛ

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев определил лучшего футболиста первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению Евгения Серафимовича, этого звания достоин полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.

"Лучший, определенно, Батраков. Потрясающе играет, ведет за собой команду, уже в таком возрасте полноправный лидер "Локомотива" наравне с Бариновым", — передает слова Ловчева "Матч ТВ".

В активе Алексея Батракова — 17 матчей, 11 голов и 6 результативных передач за "Локо" в первой части сезона РПЛ. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата России.

