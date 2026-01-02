Кузьмичев верит в чемпионство ЦСКА

Напомним, по итогам первой части сезона армейцы с 36 очками располагаются на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ.
"Мой прогноз на конец сезона? На первом месте — ЦСКА, на втором — "Краснодар", на третьем — "Зенит".
Я действительно верю в чемпионство ЦСКА. Но для этого нужно усилиться уже этой зимой. Понятно, что команде не хватает центрального нападающего и опорного полузащитника.
Если ЦСКА решит эти задачи на трансферном рынке, они станут реальными претендентами на золото", — передает слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Отставание армейцев от лидера РПЛ "Краснодара" составляет 4 очка. Действующим чемпионом России являются краснодарцы.
Футбольный агент Владимир Кузьмичев считает, что московскому ЦСКА по силам выиграть Российскую Премьер-Лигу сезона 2025/2026.
Фото: ПФК ЦСКА