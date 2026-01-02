По итогам первой части чемпионата "Спартак" с 29 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
"В первую очередь, "Спартаку" надо убрать суматоху в руководстве. Непонятно, кто принимает решения о тренере, составе. У меня ощущение, что владельцы и руководители не понимают, куда надо двигаться. Пока в "Спартаке" все так, как сейчас, им можно забыть о титулах", — передает слова Ловчева "Матч ТВ".
Последний раз "Спартак" выигрывал чемпионат России в сезоне 2016/2017. 11 ноября 2025 года пост главного тренера красно-белых покинул серб Деян Станкович и с тех пор исполняющим обязанности наставника команды является Вадим Романов.
Ловчев: "Спартак" может забыть о титулах, пока в команде все так, как сейчас
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о том, претендуют ли красно-белые на победу в чемпионате России текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"