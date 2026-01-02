"У "Краснодара" сильные игроки и уже устоявшиеся связи между ними, состав почти не меняется за последние годы. Это сейчас главный претендент на чемпионство наравне с "Зенитом", — передает слова Ловчева "Матч ТВ".
По итогам 18 туров чемпионата России текущего сезона в топ-5 команд РПЛ входят "Краснодар" (1-е место, 40 очков), "Зенит" (2-е место, 39 очков), "Локомотив" (3-е место, 37 очков), ЦСКА (4-е место, 36 очков) и "Балтика" (5-е место, 35 очков).
Действующим чемпионом России является "Краснодар".
Ловчев выделил претендентов на чемпионство в РПЛ
Ветеран московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев назвал главных претендентов на победу в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Краснодар"