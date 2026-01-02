"Я думаю, у Артема есть силы, чтобы играть еще несколько лет! Он очень хорошо умеет использовать свое тело, играть и забивать головой. Поэтому я считаю, что Артем будет играть в РПЛ еще много лет", — передает слова Ари "Матч ТВ".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за "Акрон" 16 матчей, забил в них 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Контракт форварда с тольяттинцами рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.
Ари считает, что Дзюба еще много лет будет играть в РПЛ
Бывший футболист, спортивный директор московского "Торпедо" Ари поделился мнением о выступлениях нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"