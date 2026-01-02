Чанов: всегда верю в чемпионство ЦСКА

По итогам первого отрезка чемпионата России ЦСКА с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
"Я всегда верю в чемпионство ЦСКА — еще с момента, когда мы последний раз были чемпионами. В концовке сбились прицелы у наших нападающих, но команда уже была во главе таблицы. Если это было, значит, они будут и дальше биться за первое место", — передает слова Чанова "Советский спорт".
Отставание ЦСКА от лидера турнирной таблицы РПЛ "Краснодара" составляет 4 очка. Последний раз армейцы выигрывали Премьер-Лигу в сезоне 2015/2016.
Экс-вратарь и бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что армейцам под силу выиграть Российскую Премьер-Лигу сезона 2025/2026.
